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Porsche планирует выпустить электромобиль Taycan Turbo

Техника

Модель выйдет в трех версиях: Taycan, Taycan 4S и Taycan Turbo

Porsche планирует выпустить электромобиль Taycan Turbo
s.yuki
Porsche

Берлин, 28 декабря 2018, 14:57 — REGNUM  Немецкий автопроизводитель Porsche планирует выпустить несколько вариантов электромобиля Taycan, в том числе версию Turbo. Соответствующее подтверждение получил пользователь Twitter Алекс Рой, опубликовавший на своей странице ответ от производителя.

https://twitter.com/AlexRoy144/status/1077988113367080960

Так, модель выйдет в трех версиях: Taycan, Taycan 4S и Taycan Turbo. Отличаться между собой они будут мощностью силовой установки, а также количеством электромоторов и типом привода. Более подробной информации не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Porsche представила на автосалоне в Лос-Анджелесе новое поколение спорткаров 911 с индексом 992. Внешне автомобиль не претерпел особых изменений, однако теперь он оснащен новой оптикой, утопленными в кузов дверными ручками.

Среди изменений в салоне автомобиля можно отметить цифровую панель приборов и мультимедийной системы с сенсорным экраном. Также новые спорткары Porsche получили интернет-сервисы, круиз-контроль и системы активной безопасности.

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