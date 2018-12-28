Infinity прекратила продажу кроссоверов QX70 в России

Москва, , 14:16 — REGNUM Автопроизводитель Infinity прекратил продажу кроссоверов QX70 на рынке России, сообщает портал Wroom.

Отмечается, что данная модель еще представлена на официальном сайте марки, однако автомобилей у дилеров уже не найти. Последний экземпляр кроссовера был продан в России в декабре. В других автосалонах бренда осталось лишь несколько экземпляров QX70.

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Как сообщало ИА REGNUM, модель QX Infiniti выпускает с 2004 года, третье поколение было выпущено в 2010 году, в 2017-м модель получила очередной рестайлинг.

Ранее Infinity показала купе Project Black S, гибридные технологии которого взяты из мира «Формулы 1». Автомобиль оборудован силовой установкой, состоящей из бензинового V6 мощностью 400 л. с. и электромотора. Её суммарная мощность равна 570 л. с.

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