Suzuki представит автомобиль «для выживания»

Токио, , 13:39 — REGNUM Японская компания Suzuki представит в январе 2019 года на автосалоне в Токио два прототипа, построенных на платформе внедорожника Jimny нового поколения, сообщает Motor.

Первый концепт под названием Sierra Pickup Style имеет небольшую погрузочную площадку и двухместный салон, буксировочные проушины на бампере, а также деревянные панели на боковинах кузова в ретростиле и светодиодные фонари на крыше авто.

Вторая новинка — Survive (в переводе — «выжить») — предназначена для путешествий в тяжелых условиях. Бампер, пороги и днище автомобиля усилены, спереди установлена лебедка, а также бедлоки на колесах.

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Как сообщало ИА REGNUM, Suzuki зарегистрировала рекордные показатели продаж своих автомобилей в России. Так, к ноябрю текущего года компания достигла результатов продаж всего прошлого года. По словам главы российского офиса Suzuki, компания до конца года выполнит намеченный план в шесть тысяч автомобилей, передает Автостат.

Отметим, с января по октябрь 2018 года Suzuki реализовала 4672 автомобиля, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 3697 единиц. В компании сообщали, что наиболее высокий интерес у автолюбителей вызвала модель Suzuki Vitara.

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