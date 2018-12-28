Subaru может привезти в Россию кроссовер Ascent

Москва, , 13:21 — REGNUM Представительство японской Subaru в РФ ведет переговоры с головной компанией о выводе на российский рынок нового кроссовера Ascent, об этом заявил глава департамента маркетинга «Субару Мотор» Константин Круглянский.

По его словам, клиенты компании активно интересуются данным автомобилем, который дебютировал в Соединенных Штатах в этом году.

«Владельцы наших Outback и Tribeca спрашивают об этой модели, и мы ведем переговоры, чтобы привезти ее в Россию», — рассказал в интервью порталу «Авто года» Круглянский.

Как сообщало ИА REGNUM, Subaru Ascent — новый среднеразмерный пятидверный кроссовер компании, в основу которого лёг концепт-кар VIZIV-7. Компания впервые представила его в ноябре 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Ранее Subaru объявила об отзыве в США 293 кроссоверов Ascent, кузова которых не были сварены должным образом из-за ошибки в работе роботов на производстве.

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