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Toyota показала интерьер будущих беспилотных автомобилей

Техника

Toyota Boshoku представит организацию внутреннего пространства беспилотников с четвертым и пятым уровнем автономности

Токио, 28 декабря 2018, 12:44 — REGNUM  Японский поставщик автокомпонентов Toyota Boshoku представит в январе на выставке в Лас-Вегасе (США) примеры организации внутреннего пространства беспилотников с четвертым и пятым уровнем автономности, сообщает 29 декабря «Драйв».

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Отмечается, что за счет датчиков кресла и ремни безопасности в автомобиле сами подстроятся под телосложение, осанку и позу пассажира. Кроме того, система оптимизирует интерьер, регулируя окружающее освещение и аромат в зависимости от цвета неба, скорости автомобиля и эмоций владельца.

Кроме того, если система обнаружит у пассажиров чувство усталости, она будет комфортно поддерживать его ностальгической музыкой и вибрациями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на автосалоне в китайском Гуанчжоу и на специальном мероприятии в калифорнийском Кармеле японский автопроизводитель Toyota представил новый седан Corolla.

В базовую комплектацию новинки входит адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, переключение дальнего света и удержание автомобиля в полосе.

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