Пятница, 28 Декабря 2018 года
12:18:59 МСК

Китай проводит испытания новых глубоководных подводных аппаратов

Техника

Очередные испытания успешно завершились в акватории Южно-Китайского моря

Пекин, 28 декабря 2018, 12:18 — REGNUM  В Китае продолжаются испытания подводного планера «Хайянь», который на этот раз преодолел более 2,7 тыс. км в Южно-Китайском море и проработал 141 день, установив новый рекорд по продолжительности и длине маршрута, сообщает 27 декабря Синьхуа.

Государственная лаборатория в Циндао (провинция Шаньдун) планирует разработать серию подобных подводных аппаратов для работы на глубинах от 200 до 10 тыс. метров, которые используются для сбора данных о морских данных — солености и температуре воды в больших акваториях на протяжении длительного времени.

В апреле текущего года другой аппарат этой серии установил мировой рекорд, опустившись на глубину более 8,2 км в Марианской впадине.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить