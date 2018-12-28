Китай проводит испытания новых глубоководных подводных аппаратов

Пекин, , 12:18 — REGNUM В Китае продолжаются испытания подводного планера «Хайянь», который на этот раз преодолел более 2,7 тыс. км в Южно-Китайском море и проработал 141 день, установив новый рекорд по продолжительности и длине маршрута, сообщает 27 декабря Синьхуа.

Государственная лаборатория в Циндао (провинция Шаньдун) планирует разработать серию подобных подводных аппаратов для работы на глубинах от 200 до 10 тыс. метров, которые используются для сбора данных о морских данных — солености и температуре воды в больших акваториях на протяжении длительного времени.

В апреле текущего года другой аппарат этой серии установил мировой рекорд, опустившись на глубину более 8,2 км в Марианской впадине.