Составлен рейтинг самых ненадежных автомобилей с пробегом

Москва, , 12:13 — REGNUM Ассоциация технического надзора Германии (TUV) обнародовала рейтинг самых ненадежных автомобилей с пробегом, пишет Автовзгляд.

Рейтинг был составлен по итогам девяти миллионов проведенных технических осмотров автомобилей в возрасте 2−3 лет. Так, лидером рейтинга является представитель Renault — Dacia Logan, у 14,6% которых были обнаружены проблемы с подвеской, тормозами, рулевым управлением, выхлопной системой, а также двигателем и коробкой передач.

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Второе место занимает Renault Clio (12,1% неисправных авто), замыкает тройку FIAT Punto (11,7%). Далее следуют KIA Sportage и Ford Ka (по 11,7%), FIAT 500 (11,3%), Dacia Sandero (11%), Dacia Lodgy (10,7%). Замыкает рейтинг olkswagen Shara.

Напомним, в мае 2018 года на портале iSeeCars был опубликован рейтинг самых надёжных легковых транспортных средств, которые меньше всего доставляют проблем в эксплуатации своим владельцам.

Так, на первом месте оказался седан Hyundai Accent (Solaris). Владельцы этого автомобиля практически не беспокоятся о необходимости замены деталей и прочих технических неполадках. На втором — кроссовер Chevrolet Equinox, на третьем — Toyota Corollа.

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