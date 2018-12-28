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В Южной Корее намерены использовать робота для реабилитации пациентов

Техника

Робот SUBAR новый помощник Hallym Univ. Hangang Sacred Heart Hospital

Сеул, 28 декабря 2018, 12:20 — REGNUM  28 декабря представители больницы Hallym Univ. Hangang Sacred Heart Hospital, расположенной в районе Ёндынпхо-гу в г. Сеуле, сообщили, что медучреждение будет использовать специального робота для реабилитации пациентов с ожогами, сообщает Chosun Biz.

Больница, где появится «новый сотрудник», была выбрана министерством здравоохранения и благосостояния Республики Корея и Корейским институтом развития робототехники (KIRIA) в рамках проекта «2018 роботы в медицине».

Робот SUBAR представляет собой аппарат, служащий для помощи в восстановлении двигательных функций, реабилитации пациентов с ожогами нижних конечностей и параличом ног.

На нижнюю часть туловища пациента будет надеваться роботизированный экзоскелет, с помощью которого пациент сможет регулировать мышечную силу, высоту подъёма колена.

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Медицина
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