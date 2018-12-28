В России разработали очки для дистанционного управления роботом

Москва, , 09:26 — REGNUM В России созданы специальные очки, которые позволяют оператору управлять роботом на расстоянии, об этом заявил первый заместитель гендиректора входящего в Ростех холдинга «Швабе» Сергей Попов.

«Мы сейчас завершили работу по созданию места оператора для одного из роботизированных комплексов, которое включает как раз такие очки», — сказал в интервью РИА Новости Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты холдинга «Швабе» разработали новый прибор, который будет использоваться в телескопах и астрофизических системах для контроля формы и измерения крупногабаритных оптических объектов.

Прибор укомплектован двояковогнутым зеркалом с отверстием, оно также обладает различной кривизной отражающих поверхностей: эллиптической и сферической.

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