Четверг, 27 Декабря 2018 года
21:35:03 МСК

На Украине планируют оснащать автостоянки зарядками для электромобилей

Техника

К 2030 году планируется оснастить 100% автостоянок электрозарядками

Киев, 27 декабря 2018, 20:50 — REGNUM  Обязательное размещение зарядных устройств для электромобилей на автостоянках планирует ввести в строительные нормы министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, заявил заместитель главы ведомства Лев Парцхаладхе, сообщает 27 декабря УНИАН.

По его словам, соответствующие изменения могут быть внесены в государственные строительные нормы «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей». Так, ведомство предлагает обязать строителей оборудовать не менее 5% машиномест в общественных гаражах и на автостоянках электрозарядными устройствами.

Парцхаладзе отметил, что к 2030 году ведомство планирует оснастить все гаражи и автостоянки на 100% электрозарядками, поскольку количество электромобилей на Украине растет якобы очень быстро.

Напомним, так называемый «беспрецедентный рост» количества электромобилей на Украине обусловлен исключительно тем, что ранее их в стране не было в принципе. Таким образом, даже появление одного или двух новых электромобилей на Украине в относительных величинах можно описать как рост на 100% или 200%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электромобили
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить