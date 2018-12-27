На Украине планируют оснащать автостоянки зарядками для электромобилей

Киев, , 20:50 — REGNUM Обязательное размещение зарядных устройств для электромобилей на автостоянках планирует ввести в строительные нормы министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, заявил заместитель главы ведомства Лев Парцхаладхе, сообщает 27 декабря УНИАН.

По его словам, соответствующие изменения могут быть внесены в государственные строительные нормы «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей». Так, ведомство предлагает обязать строителей оборудовать не менее 5% машиномест в общественных гаражах и на автостоянках электрозарядными устройствами.

Парцхаладзе отметил, что к 2030 году ведомство планирует оснастить все гаражи и автостоянки на 100% электрозарядками, поскольку количество электромобилей на Украине растет якобы очень быстро.

Напомним, так называемый «беспрецедентный рост» количества электромобилей на Украине обусловлен исключительно тем, что ранее их в стране не было в принципе. Таким образом, даже появление одного или двух новых электромобилей на Украине в относительных величинах можно описать как рост на 100% или 200%.