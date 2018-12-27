СМИ: Тяжелая ракета «Сармат» готовится к началу лётных испытаний

Москва, , 18:09 — REGNUM Лётные испытания новейшей российской тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» начнутся на космодроме Плесецк во втором квартале 2019 года, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на неназванный источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

По информации агентства, планируется запуск нескольких ракет. Кроме космодрома Плесецк, в испытаниях будут задействованы подразделения Ужурской дивизии РВСН, размещенной в Красноярском крае.

Лётно-конструкторские испытания должны закончиться в 2020 году, после чего последует контрольный старт МБР РС-28 «Сармат» серийного выпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, российская тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» сможет нести гиперзвуковые планирующие блоки системы «Авангард», противодействовать которым не может ни одна из существующих или перспективных систем противоракетной обороны.

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