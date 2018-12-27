Китайский авианосец «Ляонин» идет на испытания новых палубных истребителей

Пекин, , 17:48 — REGNUM Первый авианосец «Ляонин» ВМС Китая после завершения модернизации вышел в море, сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на китайские СМИ.

Ранее сообщалось, что модернизационные работы на авианосце завершатся до конца 2018 года. СМИ указывают, что во время буксировки корабля на его палубе находились самолет и вертолет.

По информации китайских СМИ, выход в море авианосца «Ляонин» предпринят для лётных испытаний новых палубных истребителей Shenyang J-15, созданных на базе российского боевого самолёта Су-33.

Как сообщало ИА REGNUM, первый китайский авианосец «Ляонин» изначально строился в СССР на судостроительных верфях в Николаеве под наименованием «Рига», а затем «Варяг». После разрушения СССР корабль был продан Китаю властями независимой Украины. В Китае авианосец был достроен и вошел в состав ВМС Китая в 2012 году.

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