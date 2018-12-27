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Опоры Крымского моста защитили от столкновения с кораблями

Техника

Завершающий этап строительства моста идет по плану

Опоры Крымского моста защитили от столкновения с кораблями
Петр Данилов © ИА Красная Весна
Крымский мост

Симферополь, 27 декабря 2018, 16:46 — REGNUM  Самые массивные опоры Крымского моста, которые расположены по обеим сторонам судоходного Керчь-Еникальского канала и на которых базируются арочные пролеты, обезопасили от столкновения с кораблями специальными конструкциями. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Речь идёт о специальных защитных конструкциях — палах. В том случае, если какое-либо судно, проходящие под мостом, вдруг потеряет управление из-за аварийной ситуации, то палы защитят как само судно, так и конструкции моста от сильных разрушений при столкновении.

Кроме того, фарватерный участок Крымского моста оснащен всем необходимым навигационным оборудованием для безопасного судоходства по Керчь-Еникальскому каналу.

Напомним, что представители украинских властей не раз заявляли, что они хотят уничтожить Крымский мост любыми средствами, в том числе протаранив его опоры судном.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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