Спутники «Канопус-В» со спецпанелями из Обнинска выведены на орбиту Земли

Обнинск, Калужская область, , 13:39 — REGNUM Панелями терморегулирования, изготовленными на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина» Калужской области, оснащены два российских спутника «Канопус-В», которые сегодня, 27 декабря были выведены на орбиту Земли с помощью ракеты-носителя «Союз-2». Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель направления производства конструкций для космической техники ОНПП «Технология» Олеся Ширина.

По её словам, панели терморегулирования одновременно выполняют функцию корпусов космических аппаратов. Они также дополнительно оснащены термооптическим покрытием, которое позволяет снизить тепловую нагрузку на спутники. Все примененные решения направлены на увеличение ресурса техники.

«Мы рады успешному запуску новейших космических аппаратов группировки «Канопус-В». В целом, на сегодня на орбиту запущены уже 52 космических аппарата с наукоемкими комплектующими нашего предприятия», — отметила Олеся Ширина.

Напомним, космический комплекс «Канопус-В», состоящий из серии космических аппаратов, обеспечивает мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, гидрометеорологических явлений, осуществляет оперативное наблюдение заданных районов земной поверхности. Информация используется министерством природных ресурсов и экологии, Росгидрометом и другими ведомствами для принятия оперативных решений.