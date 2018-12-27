Четверг, 27 Декабря 2018 года
10:39:57 МСК

Спутники «Канопус-В» взяты на управление Роскосмосом

Техника

После запуска космических аппаратов российская группировка дистанционного зондирования Земли расширила свои возможности

Спутники «Канопус-В» взяты на управление Роскосмосом
Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР
Космос

Москва, 27 декабря 2018, 10:17 — REGNUM  Два спутника дистанционного зондирования Земли серии «Канопус-В», выведенные на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», взяты на управление Роскосмосом. Об этом в своем Twitter написал 27 декабря глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/Rogozin/status/1078139564773044224

Также Рогозин добавил, что после запуска указанных космических аппаратов российская группировка дистанционного зондирования Земли «расширила свои возможности».

Напомним, ранее стало известно, что 27 декабря в 05:07 мск был осуществлен успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» со стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области.

Читайте также: Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Роскосмос
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить