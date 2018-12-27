Эксперты: в 2019 году Xbox может обойти на рынке PlayStation 5

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM По мнению экспертов, будущая консоль Xbox от компании Microsoft может обойти на рынке Sony PlayStation 5. Об этом 26 декабря сообщил портал Comicbook.

Аналитики компании NPD Mat Piscatella отмечают, что консоли Xbox X сейчас показывают на рынке США наибольший рост продаж среди трех основных игровых платформ (Xbox, PlayStation и Switch). По их мнению, в 2019 году Xbox устроит на рынке настоящий «взрыв».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети появилась информация о новых версия Xbox. Согласно ей, в 2019 году Microsoft выпустит два варианта новой консоли, они получат название Anaconda и Lockhart.

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