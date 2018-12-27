В Жуковский доставлен фюзеляж второго опытного самолета Ил-112В

Воронеж, , 08:56 — REGNUM Из Воронежа в подмосковный Жуковский успешно доставлен фюзеляж второго опытного самолета Ил-112В. После сборки в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ) начнутся испытания планера самолета, сообщает 27 декабря пресс-служба Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

«Крупногабаритный груз перемещался из Воронежа в Жуковский на автопоездах в сопровождении сотрудников ГИБДД», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что испытания проводятся для подтверждения конструкторских решений с точки зрения статической и усталостной прочности конструкции воздушного судна. Срок проведения проверок — около двух лет, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября стало известно, что специалистам летно-испытательной станции в рамках подготовки к первому полету был передан опытный образец российского легкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Воздушное судно рассчитано на транспортировку и воздушное десантирование до пяти тонн различных грузов.

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