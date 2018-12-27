Китайский подводный глайдер поставил новый рекорд дальности и автономности

Пекин, , 08:55 — REGNUM Китайский подводный глайдер «Хайянь» поставил новый рекорд выносливости, проведя 141 день в Южно-Китайском море, проплыв 3619,6 км, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Аппарат «Хайянь», что по-китайски означает «буревестник» является глайдером, способным передвигаться на дальние дистанции. Его испытания завершились в северной части Южно-Китайского моря в ноябре 2018 года. Он обновил рекорд дальности, превзойдя старый рекорд передвижения в воде, который был зафиксирован в первой половине 2018 года и составил 2272,4 км за 119 дней,

В апреле другой беспилотный аппарат серии «Хайянь» установил рекорд глубины погружения в Марианскую впадину, достигнув отметки 8213 метров. Как отмечают китайские эксперты, беспилотные глайдеры способны выдерживать суровые морские условия вроде низких температур, солености и давления в течение длительного периода времени.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай недавно поставил на экспорт сотый беспилотный летательный аппарат семейства Wing Loong, который может использоваться при проведении антитеррористических операций и патрулировании местности.

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