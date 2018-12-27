Высоту орбиты МКС скорректировали при помощи двигателя «Прогресс МС-10»

Москва, , 07:33 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, проведена плановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отмечается, что для выполнения маневра были включен двигатель грузового корабля «Прогресс МС-10», пристыкованного к МКС. В результате разгона станции высота ее полета поднялась на 1,15 км.

«Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для выведения на орбиту и стыковки с МКС транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-12», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что стыковка станции и «транспортника» назначена на март 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 27 декабря со стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли серии «Канопус-В».

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