Новейшая скоростная железная дорога в КНР вскоре получит покрытие сетями 5G

Пекин, , 06:10 — REGNUM Скоростная железная дорога Цзинань — Циндао, которая была запущена в эксплуатацию 26 декабря может похвастаться не только сетями связи четвертого поколения, но и полностью готова для повсеместного использования новейших сетей 5G, сообщает агентство Синьхуа.

На всем протяжении железнодорожной линии имеется 604 базовых станций, два тоннеля и 11 железнодорожных вокзалов, на постройку которых было потрачено 184 млн юаней (около $26,7 млн). Пять ключевых станций оборудованы сетями 4G и подготовлены для внедрения стандарта связи 5G в ближайшем будущем.

Напомним, что скоростная железная дорога Цзинань — Циндао является важнейшим участком железнодорожной сети, связывающей крупный прибрежный города Циндао, расположенный в провинции Шаньдун на востоке Китая с городом Иньчуанем, столицей Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая.

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Кроме того, Китай является фактически пионером в сфере внедрения новейших стандартов мобильной связи в мире. Как сообщало ИА REGNUM, первый межпровинциальный видеозвонок в сетях 5G был осуществлен между Шанхаем и городами Сучжоу, Ханчжоу и Хэфэй на востоке Китая в конце ноября 2018 года.

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