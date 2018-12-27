Китай одобрил проект новейшей скоростной железной дороги Сиань — Янань

Сиань, Китай, , 05:16 — REGNUM Главный орган экономического планирования Китая одобрил проект строительства скоростной железной дороги в провинции Шэньси на западе Китая, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Общий объем инвестиций в проект составит 55,16 млрд юаней ($7,94 млрд). Дорога свяжет города Сиань и Янань с целью поддержания развития экономики запада Китая и борьбы с бедностью, сообщили в Государственной комиссии по развитию и реформе.

Дорога протянется на 292 км и будет иметь на пути 11 остановок. Поезда же будут двигаться с максимальной скоростью 350 км/ч при ежегодной мощности пассажиропотока 30 млн человек в год. Полный цикл строительства займет четыре с половиной года.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай намерен к 2025 году увеличить протяженность скоростных железных дорог до 175 тыс. км с нынешних 125 тыс. Так, только в конце 2018 года и начале 2019 года будет открыто две линии: Шэньян — Чэндэ и Харбин — Муданьцзян на севере и северо-востоке страны.

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