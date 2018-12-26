Боевой блок «Авангарда» невозможно уничтожить средствами ПРО – эксперт

Москва, , 17:27 — REGNUM Вместо обычных боеголовок «Авангард» несёт планирующий крылатый боевой блок, уничтожить который с помощью средств ПРО невозможно, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 26 декабря, комментируя сообщения об успешном испытании нового российского ракетного комплекса.

Как сообщалоранее, в министерстве обороны сообщили об успешном испытательном пуске ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Пуск был проведен по поручению президента России.

Вместо обычных боеголовок, летящих по баллистической траектории, ракетный комплекс «Авангард» несёт планирующий крылатый боевой блок. В отличие от традиционной боеголовки, он заметно раньше входит в плотные слои атмосферы, где осуществляет управляемый во всех плоскостях полёт.

За счёт этого уничтожение боевого блока с помощью средств противоракетной обороны противника становится невозможным. Управляемый полёт к тому же позволяет достигнуть и большей точности попадания. В перспективе можно создать блоки и без ядерного оснащения — для высокоточного поражения целей на межконтинентальной дальности, — отметил Леонид Нерсисян.

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