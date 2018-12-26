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Роботов научили распознавать «свои» и «чужие» вещи

Техника

Для обучения робота социальным нормам, связанным с правом собственности, команда ученых разработала четыре основных правила

Роботов научили распознавать «свои» и «чужие» вещи
Цитата из кф «Робокоп» реж Пол Верховен. 1987. США
Робот

Вашингтон, 26 декабря 2018, 11:24 — REGNUM  Создана система алгоритмов, способных обучить искусственный интеллект распознавать предметы по принципу «свой — чужой». Об этом говорится в отчете исследователей из Йельского университета (США), опубликованном на портале Arxiv.org.

Отмечается, что для обучения робота социальным нормам, связанным с правом собственности, команда ученых разработала четыре основных правила. Первое правило касается утверждений человека о праве собственности на какой-либо предмет, второе — основывалось на обратном утверждении (человек подчеркивал, что вещь ему не принадлежит).

Вносить коррективы в полученные данные и адаптироваться к изменениям без обновления программного обеспечения роботу позволяет третье и четвертое правило. Сообщается, что искусственный интеллект при помощи внедренных алгоритмов «научился» понимать, какие предметы робот может брать, а какие трогать нельзя.

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Искусственный интеллект
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