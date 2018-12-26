Китайский региональный лайнер ARJ21 провел демонстрационный полет над водой

Хайкоу, Китай, , 09:23 — REGNUM Первый китайский региональный реактивный лайнер ARJ21−700 осуществил свой первый демонстративный перелет над водой в провинции Хайнань на юге КНР, сообщает 26 декабря газета «Жэньмь жибао».

Самолет вылетел из Международного аэропорта Мэйлань города Хайкоу и приземлился там же спустя два с половиной часа полета, в рамках которого была продемонстрирована приспособленность лайнера к тропическому климату.

Ранее самолет уже доказал свою надежность, выполнив десятки внутренних рейсов в экстремальных погодных, географических и климатических условиях вроде высоких температур, влажности, а также на больших высотах.

Самолет ARJ21−700 может оснащаться от 78 до 90 посадочных мест, а радиус полета может достигать 3,7 тыс. км. Он прошел специальную государственную сертификацию в декабре 2014 года, а его первый полет состоялся в июне 2016 года. Массовое производство стартовало в сентябре 2017 года.

В настоящее время самолет эксплуатируется тремя китайскими авиакомпаниями: Chinese airlines, Chengdu Airlines, Genghis Khan Airlines и Urumqi Air. Отметим также, что в настоящее время коммерческая авиация Китая добивается достаточно высокого уровня самостоятельности, а Китай уже обзавелся ближне и среднемагистральными лайнерами.

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