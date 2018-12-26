Китай поставил на экспорт сотый беспилотник серии Wing Loong

Пекин, , 08:30 — REGNUM Китайский производитель беспилотных воздушных систем (UAS) поставил на экспорт сотый по счету аппарат Wing Loong («Илун»), сообщает 26 декабря газета «Жэньминь жибао».

Китайская государственная Авиационно-промышленная корпорация AVIC начала экспорт аппретов серии Wing Loong в 2010 году. Он нашел широкое применение в осуществлении антитеррористических операций, патрулировании и воздушном слежении.

«Аппарат знаменует собой переход китайского авиационного оборудования от пилотируемого к беспилотному, позволяя Китаю выйти на рынок беспилотников высшего уровня», — заявил председатель AVIC Тань Жуйсун.

Отметим, что компания на днях испытала свой новейший беспилотник Wing Loong I-D. Его первый 30-минутный полет оказался успешным. Его фюзеляж целиком выполнен из композитных материалов, о чем сообщало ИА REGNUM.

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