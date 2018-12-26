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Китай обошел Россию и США по количеству космических запусков в 2018 году

Техника

Как отмечают китайские аналитики в аэрокосмической сфере, 2018 год станет первым, когда Китай опередит США по количеству космических пусков

Пекин, 26 декабря 2018, 07:37 — REGNUM  По факту запуска третьего по счету испытательного спутника связи утром 25 декабря, общее количество космических пусков Китая в 2018 году достигло 37, что больше 34 пусков у США и 18 у России, сообщает 26 декабря китайское издание Global Times.

Как отмечают китайские аналитики в аэрокосмической сфере, 2018 год станет первым, когда Китай опередит США по количеству космических пусков, что является важной вехой в развитии китайской космической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, последний на данный момент запуск был осуществлен Китаем 25 декабря с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая при помощи ракеты-носителя «Чажнчжэн-3С» в рамках 269-й миссии китайских ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

Напомним, что запущенный испытательный спутник призван осуществить целый ряд технологических тестов, включая испытание квантовой связи. Кроме того, спутник может активно использоваться в военных целях, как отмечают китайские эксперты.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай запустил третий спутник для испытания технологий квантовой связи

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Космические полеты, аппараты и исследования
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