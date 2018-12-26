Среда, 26 Декабря 2018 года
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Китай запустил третий спутник для испытания технологий квантовой связи

Техника

Пуск состоялся в 0:53 по местному времени с космодром Сичан в провинции Сычуань

Чэнду, Китай, 26 декабря 2018, 07:23 — REGNUM  Китай успешно запустил третий телекоммуникационный испытательный спутник, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Пуск состоялся в 0:53 по местному времени с космодром Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая ракетой-носителем «Чанчжэн-3С» в рамках 296 миссии ракет семейства «Чанчжэн». Спутник разработан Китайской аэрокосмической и технологической корпорацией.

Спутник является экспериментальным и в его задачи входит испытание современных технологий коммуникации, включая технологий квантовой связи, которые представляют особый интерес для использования в военной сфере, отмечают китайские эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Китай осуществил успешный запуск первого спутника проекта «Хуъюнь» с космодрома Цзюцюань. Спутник также является тестовым и будет испытывать технологии низкоорбитальной широкополосной связи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае запустили первый спутник проекта «Хунъюнь»

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Космические полеты, аппараты и исследования
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