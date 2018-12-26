Скоростная железнодорожная линия Шэньян — Пекин готовится к запуску в Китае

Пекин, , 05:41 — REGNUM Китай планирует 29 декабря запустить в тестовую эксплуатацию участка скоростной железной дороги, связывающей столицу провинции Ляонин города Шэньян со столицей Поднебесной городом Пекином, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Поначалу скорость движения поездов на участке между Шэньяном и городом Чэндэ в провинции Хэбэй не превысит 300 км/ч, однако затем будет увеличена до 350 км/ч., отметил директор Департамента железнодорожного строительного правления провинции Ляонин Цю Сянцзинь.

По его словам, скоростная линия призвана сократить скорость поездки на указанном выше участке до двух часов и двадцать одной минуты, что почти на девять часов быстрее, чем самые скорые из ныне существующих поездов. Поначалу будет запущено лишь шесть пар поездов, курсирующих по линии, но затем, после 5 января 2019 года, их количество будет увеличено до 15 пар.

По завершению строительства линии целиком, время поездки между Пекином и Шэньяном составит два с половиной часа. Длина линии составляет 698 км и рассчитана на движение поездов с максимальной скорость 350 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай официально запустил еще одну скоростную линию на севере Китая по направлению Харбин — Муданьцзян в провинции Хэйлунцзян. Ее протяженность составила 300 км. Отметим, что до 2025 года Китай планирует увеличить протяженность скоростных железнодорожных линий с нынешних 127 тыс. км до 175 тыс.

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