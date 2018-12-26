Скоростная линия Харбин — Муданьцзян официально запущена на севере Китая

Харбин, Китай, , 03:54 — REGNUM Скоростная железнодорожная линия, соединяющая города в самой холодной и северной провинции Китая, где температуры опускаются до минус 40 градусов Цельсия, официально была запущена в эксплуатацию, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Линия длиной 300 км позволяет поездам двигаться со скоростью 250 км/ч, благодаря чему время поездки между столицей провинции Хэйлунцзян городом Харбином и городом Муданьцзяном, известном, как «снежный город», сократится с четырех часов до полутора часов, сообщили в компании China Railway Harbin Group.

Линия является самой северной скоростной железной дорогой в Китае. Строительство началось еще в декабре 2014 года в качестве одного из ключевых проектов развития китайской скоростной железнодорожной сети. По пути в Муданьцзян из Харбина поезд делает 11 остановок.

Отметим, что скоростная железнодорожная сеть в Китае должна разрастись до 175 тыс. км к 2025 году против 127 тыс. км на конец 2017 года. Кроме того, как сообщалось ранее, Китай намерен запустить новые скоростные поезда семейства «Фусин» в эксплуатацию до Восточного нового года.

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