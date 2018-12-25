Отказ неполный. ВВС США снова закупают истребители F-15

Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Командование ВВС США намерено вернуться к закупкам истребителей F-15, сообщает 25 декабря интернет-портал thedrive.com.

По информации ресурса, речь идет о закупке 12 истребителей версии F-15X. Решение принято по причине изношенности парка истребителей F-15C/D Национальной гвардии США.

Отмечается, что боевые самолеты пятого поколения F-35 признаны «чрезмерными» для выполнения задач Национальной гвардии, а истребители F-16 не подходят по причине несоответствия имеющегося оснащения наземных служб.

В результате с 2020 года будут закуплены 12 новых истребителей F-15X Advanced Eagle с бортовым оборудованием нового образца и возможностью нести свыше 20 ракет класса «воздух-воздух».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон заявлял о намерении полностью отказаться от приобретения самолетов четвертого поколения и направить все ресурсы на закупку новейших «невидимок» F-35, ставших самыми дорогими самолетами в истории авиастроения.

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