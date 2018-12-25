Бразилия испытала противокорабельную ракету национальной разработки. Видео

Бразилиа, , 18:03 — REGNUM ВМС Бразилии заявляют о успешности морских испытаний первой противокорабельной ракеты (ПКР) MANSUP (Míssil Antinavio Nacional de Superfície) отечественной разработки, сообщает 25 декабря пресс-служба бразильского военного флота.

Отмечается, что результаты анализа запуска ракеты MANSUP, произведенного 27 ноября 2018 года с бразильского корвета V 34 Barroso, свидетельствуют о необходимости доработки ряда систем ракеты, однако в целом тестирование признано успешным.

Стоит отметить, что противокорабельная ракета MANSUP разрабатывается с 2009 года консорциумом бразильских компаний во главе с Avibras Indústria Aeroespacial по программе Esporão, контролируемой Управлением военно-морских вооружений (DSAM) ВМС Бразилии.

«Сердцем» ракеты является твердотопливный ракетный двигатель, созданный компанией Avibras в 2012 году для замены исчерпавших сроки хранения ракетных двигателей противокорабельных ракет MBDA Exocet MM40 Block 1 французского производства, закупленных для ВМС Бразилии.

Кроме того, бразильские компании с участием израильских фирм занимаются созданием активной радиолокационной головки самонаведения Х-диапазона с дальностью действия до 20 км.

В перспективе противокорабельная ракета MANSUP должна будет заменить на бразильском флоте французскую ракету Exocet MM40 Block 1. Разработчики сообщают, что 860-килограммовая ракета длиной 5,8 метра будет нести осколочно-фугасную боевую часть массой 154 кг со скоростью порядка 1000 км/час на расстояние до 70 км.

Стоит отметить, что на базе противокорабельной ракеты MANSUP уже создается авиационная ракета MANAER.

Испытания первой бразильской ПКР планируют завершить в 2019 году.

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