Корвет «Громкий» зачислен в состав Тихоокеанского флота

Москва, , 16:32 — REGNUM Новый корвет «Громкий» официально включен в состав Тихоокеанского флота, сообщает 25 декабря отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту.

На недавно переданном военным морякам корабле 25 декабря прошла торжественная церемония подъема Андреевского Военно-морского флага. После этого был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ о зачислении корвета в состав Военно-морского флота России с включением в боевой состав Тихоокеанского флота.

Корвет «Громкий», построенный на Амурском судостроительном заводе, пополнил Тихоокеанский флот после завершения заводских и государственных испытаний всех систем и комплекса вооружения корабля.

«Громкий» — второй по счету корвет проекта 20 380, построенный специально для Тихоокеанского флота. В конструкции использованы радиопоглощающие материалы, а архитектурная компоновка надстроек и корпуса обеспечивает уменьшение заметности физических полей корабля.

Предназначением 104-метрового корабля водоизмещением 2,2 тыс. тонн являются операции в ближней морской зоне, борьба с надводными и подводными кораблями противника, огневая поддержка морских десантов.

В комплекс вооружения корвета «Громкий» входят противокорабельные ракеты «Уран», зенитно-ракетный комплекс «Редут», артустановки АК-630М и А-190 и комплекс противолодочной защиты «Пакет-НК».

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