В Тюмени представили модели ветрогенераторов для Арктики

Тюмень, , 14:19 — REGNUM Студенты Высшей инженерной школы Тюменского индустриального университета (ТИУ) представили модели ветрогенераторов, созданных в рамках учебной сюжетно-ролевой игры «Арктический ветер», сообщила пресс-служба вуза.

Девять академических групп работали над научными проектами десять недель. Основной задачей учащихся на завершающем этапе стало материальное воплощение разработанных конструкций. На защите им предстояло «продать» в игровых обстоятельствах либо испытанные образцы, либо концепции прототипа.

Участвуя в проекте, студенты решали сразу несколько задач: изучали, каким образом может генерироваться энергия в северных условиях, думали над вопросом экологичности, разрабатывали конструкции ветрогенераторов.

«Наш проект максимально приближен к реальной жизни, и мы учим будущих инженеров работать в условиях неопределенности, решать непредвиденные ситуации и максимально выполнять поставленные задачи», — сообщил руководитель проектного офиса «Высшая инженерная школа» ТИУ Алексей Пимнев.

Полученные результаты оценивало компетентное жюри в составе представителей индустриальных партнеров ТИУ и преподаватели университета. Они дали оценку разработкам молодых инженеров, однако окончательные итоги этой работы будут подведены позднее.

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