В Южной Корее открылось роботизированное кафе

Сеул, , 10:53 — REGNUM Роботизированное кафе, работающее на сети 5G, открылось в Южной Корее, сообщает Chosun Biz.

25 декабря представители компании KT заявили, что применили сеть 5G к роботизированному кафе Beat, расположенному в офисном здании Samsung Life в Сечо-гу, г.Сеул.

Beat — роботизированное кафе с узкоспециализированным брендом сладкого кофе, в котором робот-бариста принимает и готовит заказы.

Компания применила беспроводную сеть к роботу, который ранее работал на проводном интернете, что ограничивало его движение. Кроме того, 5G позволяет передавать и получать информацию о состоянии робота 24 часа в сутки. В режиме реального времени можно наблюдать за обстановкой в кафе через камеру видеонаблюдения. Даже в период большого количества заказов нет никаких задержек в реакции.

В скором будущем компания планирует добавить роботу-баристу функции распознавания речи и ИИ.