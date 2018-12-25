14-метровый бетонный мост, распечатанный на 3D-принтере, появился в Китае

Пекин, , 13:09 — REGNUM В Китае построен бетонный мост длиной 14,1 метра и шириной четыре метра. Всего его детали распечатаны на 3D-принтере. Мост, который соединяет берега канала в одном из парков Шанхая, на данный момент является самым большим подобным строением в мире. Пока на объекте продолжаются отделочные работы, но посетители уже могут прогуляться по мосту.

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Кроме того, в ближайшее время в Шанхае появится распечатанный на огромном 3D-принтере мост из инженерного пластика. Его планируется создать за 35 дней. 15-метровый мост S будет переброшен через реку в одном из инновационных парков района Путо и станет первым подобным сооружением в Китае, открытым для пешеходов.

Видео опубликовано: New China TV

Добавим, что ровно год назад, в декабре 2017 года, в городе Шицзячжуан китайской провинции Хэбэй был открыт самый длинный в мире стеклянный мост, который протянулся на целых 488 метров на высоте 218 метров (что примерно соответствует 66 этажам здания) между двумя живописными скалами. «Небесный мост», как называют подобного рода сооружения в Китае, разработан таким образом, чтобы немного качаться, когда посетители подходят к его центру, вызывая чувство трепета.

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В Китае построят первый в мире «невидимый» мост

Как сообщало ИА REGNUM, первый в мире мост, который был напечатан на 3D-принтере, появился в Нидерландах в сентябре 2017 года. Мост длиной восемь метров был открыт в городе Гемерт на юге страны. По словам разработчиков, он сможет выдержать вес 40 грузовиков.

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