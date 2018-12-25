LG U Plus примет участие в «CES 2019»

Сеул, , 13:13 — REGNUM Корейская компания LG U Plus примет участие в крупнейшей в мире выставки потребительской электроники «CES 2019», которая пройдет в Лас-Вегасе с 8 по 11 января.

По заявлению вице-президента компании Ха Хёнхви, участвуя в выставке компания будет искать проекты, которые будут включены в 5G. В том числе создателей ведущих сетевых инфраструктур, предоставления услуг, маркетинга.

Также вице-президент планирует искать способы сотрудничества с такими компаниями как Samsung Electronics, Naver, Google, Qualcomm. А также планирует посетить стенды компаний, владеющих инновационными технологиями, включая 5 технологических тенденций, выбранных CES 2019 такие как искусственный интеллект, умный дом, киберспорт, умный город и цифровое здравоохранение.