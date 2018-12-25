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В России начались испытания подводного аппарата «Посейдон»

Техника

К 2027 году военно-морской флот должен получить перспективный аппарат

В России начались испытания подводного аппарата «Посейдон»
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Советская торпеда 53-65К

Москва, 25 декабря 2018, 12:29 — REGNUM  Отечественные специалисты приступили к подводным испытаниям стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», о котором в марте в послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил 25 декабря источник в оборонно-промышленном комплексе.

Тесты ведутся в морской акватории, где не могут появится средства разведки вероятного противника. Речь пока идет о тестах в рамках опытно-конструкторских работ, а не полноценных ходовых испытаний.

Под водой испытывают ядерную энергетическую установку аппарата. Его носителем является одна из атомных субмарин.

Работы ведутся в условиях госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2027 года. До конца этого срока военно-морской флот должен получить перспективный аппарат.

Как сообщало ИА REGNUM, проектом аппарата «Посейдон», который может нести ядерные боезаряды, предусмотрены межконтинентальная дальность и скорость, в разы превышающая скорости самых современных торпед.

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