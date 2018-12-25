Компания Xiaomi сделала огромную рождественскую елку-экран из смартфонов

Пекин, , 11:50 — REGNUM Китайская компания Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннеса, собрав из множества смартфонов Mi Play рождественскую ёлку высотой восемь метров. Об этом 24 декабря сообщил портал TechGenYZ.

Компания позиционирует своё творение как самую большую технологическую елку. Стоит отметить, что составленные вместе смартфоны представляют собой большой экран. В компании отмечают, что самая большая сложность заключалась в том, чтобы обеспечить их стопроцентную синхронизацию, поскольку задержку в 0,04 секунды можно заметить невооруженным глазом.

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Напомним, ранее компания Xiaomi уже попала в Книгу рекордов Гиннеса. В сентябре 2018 года индинское подразделение компании на террасе своего офиса составило мозайку из 9690 ламп белого и оранжевого цвета, которая представляла собой логотип компании.

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