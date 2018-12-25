«Люксовые» российские авто Aurus будут собирать в Татарии

Москва, , 11:47 — REGNUM Серийное производство автомобилей российской «люксовой» марки Aurus будет налажено на мощностях компании Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарии, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает 25 декабря ТАСС.

По словам Мантурова, автомобили, созданные в рамках разработки проекта «Кортеж» будут выпускаться объемами до 5 тыс. экземпляров в год. Также глава Минпромторга РФ уведомил, что массовое производство машин начнется в середине 2020 года.

Напомним, 1 ноября гендиректор компании Sollers Вадим Швецов рассказал, что заявки на покупку автомобилей Aurus перекрывают возможности производителя на два года вперед.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент России Владимир Путин вместе с главой Египта Абдельфаттахом Сиси посетил «Сочи Автодром» и лично протестировал на гоночной трассе короткобазный седан Aurus Senat.

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