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Китай запустит новые скоростные поезда «Фусин» до Восточного Нового года

Техника

Один из представленных поездов состоит из 17 вагонов и рассчитан на скорость движения в районе 350 км/ч

Пекин, 25 декабря 2018, 09:30 — REGNUM  В Китае во время выставки скоростных поездов, которая проходила в Пекине, было представлено еще несколько новейших скоростных поездов семейства «Фусин», передает агентство Синьхуа.

Один из представленных поездов состоит из 17 вагонов и рассчитан на скорость движения в районе 350 км/ч, также был представлен поезд с централизованной системой энергоснабжения, который может двигаться со скоростью 160 км/ч, а также поезд с восемью вагонами, который рассчитан на скорости до 250 км/ч.

Два первые поезда будут запущены в эксплуатацию 5 января 2019 года, перед начало традиционного для Китая Весеннего фестивали (Китайского Нового года), который будет праздноваться с 21 января по 1 марта 2019 года.

Поезд с 17 вагонами в длину занимает 439,9 метров, а вместительность его составляет 1283 человека. Он является одним из самых длинных поездов, который эксплуатируется в Китае на скоростных железных дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, уже 26 декабря в Китае будет открыт для пассажиров участок скоростной железной дороги между городами Ханчжоу и Хуаншань на востоке страны. Скорость движения поездов первое время не будет превышать 250 км/ч.

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