На Байкале продолжается строительство танкера-бункеровщика проекта RТ37

Иркутск, , 09:03 — REGNUM Восточно-Сибирское речное пароходство продолжает строительство уникального танкера-бункеровщика — экологического судна проекта RT37 для Байкала, сообщила пресс-служба Морского инженерного бюро.

«Танкер-бункеровщик — экологическое судно, сборщик нефтесодержащих и сточно-фановых вод, а также сухого мусора — стальное, двухвальное однопалубное судно с баком и ютом, кормовым расположением надстройки и МО, двойным дном и двойными бортами в районе грузовых танков и перерабатывающих установок», — говорится в сообщении.

Решение о строительстве судна было принято в 2017 году по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам развития пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в акватории озера Байкал. Оно будет способно заправлять топливом и маслом другие суда, принимать с судов нефтесодержащие и твердо-бытовые отходы.

На сегодняшний день на Байкале выполняет прием нефтесодержащих и сточных вод только станция комплексной переработки судовых отходов «Самотлор», эксплуатируемый ВСРП.

По данным региональных властей, на Байкале на данный момент зарегистрировано более семи тысяч единиц маломерного флота. В период навигации на него сдается примерно 700−800 тонн нефтесодержащих и сточных вод, что недостаточно для обеспечения норм природоохранного законодательства. К тому же «Самотлор» находится на значительном удалении от северных районов озера, где сброс подсланевых и бытовых вод с судов находится вне контроля.

Подавляющее число судов не сдают отходы в специальные пункты, а сбрасывают прямо в озеро. В Морском инженерном бюро пояснили, что по некоторым оценкам, ежегодно в Байкал попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод.

Новое экосудно будет осуществлять рейсы по Байкалу к местам наибольшего скопления флота. Это позволит значительно сократить количество нефтесодержащих и сточных вод и сухого мусора, загрязняющих озеро. Как отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов, новый экобункеровщик будет сжигать мусор и перерабатывать нефтесодержащие воды. Он будет принимать как жидкие, так и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасывать уже чистую воду.

Планируется, что судно будет введено в эксплуатацию в 2019 году.