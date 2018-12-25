Названы сроки последнего испытательного пуска носителя «Союз-2.1в»

Москва, , 07:51 — REGNUM В 2019 году должен состояться заключительный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» в рамках летных испытаний. Об этом сообщил 25 декабря источник в ракетно-космической отрасли.

Речь идет о пятом запуске, который ранее намечался на 2018 год, пояснил источник РИА Новости.

Носитель «Союз-2.1в» представляет собой глубокую модернизацию «Союза-2.1б». Новая ракета имеет две ступени, при этом четыре боковых блока в данной схеме не используются.

Впервые носитель был запущен в декабре 2013 года, после чего были выполнены еще три пуска. Второй запуск, состоявшийся в декабре 2015 года, сопровождался нештатной ситуацией — от разгонного блока не смог отделиться космический аппарат, в результате чего был потерян спутник «Канопус-СТ».

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