Ростех усилил Деда Мороза экзоскелетом

Москва, , 05:45 — REGNUM Госкорпорация «Ростех» подарила Деду Морозу из Великого Устюга армейский экзоскелет, чтобы ему было проще приносить детям подарки, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Сообщается, что Дед Мороз опробовал свой подарок в деле: он попробовал поднимать с его помощью тяжести, а также поднялся в экзоскелете на смотровую площадку Останкинской телебашни. По словам самого Деда Мороза, экзоскелет значительно упростит задачу доставки детям «десятков тонн подарков». Он также отметил удобство этого приспособления и добавил, что будет советовать использовать экзоскелет «своим коллегам».

Как сообщало ИА REGNUM, ученые Сибирского государственного университета науки и технологии подсчитали, с какой скоростью передвигается Дед Мороз со Снегурочкой, чтобы поздравить всех российских детей с Новым годом за 12 часов. Согласно расчетам, Дед Мороз должен двигаться со скоростью около 40 километров в секунду.

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