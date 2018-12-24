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Корейский ученый получил награду на «2018 Spark Design Award»

Техника

Корейский ученый получил награду за разработку устройства, которое само находит рану

Корейский ученый получил награду на «2018 Spark Design Award»
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Сеул, 24 декабря 2018, 18:31 — REGNUM  Корейский ученый получил награду на Международном конкурсе дизайна за разработку устройства, которое само находит рану, сообщает YTN.

Профессор Ким Чхаджун из Ульсанского национального института науки и техники сообщил, что получил награду «2018 Spark Design Award» за свою разработку «Zephyr» — набор первой помощи для слепых.«Zephyr» — устройство, которое способно само наложить повязку и герметизировать область раны. Продукт имеет форму продолговатого цилиндра, поэтому такой предмет легко можно будет найти в аптечке.

Ученый объяснил, что риск занести инфекцию повторно очень велик, так как слепой человек будет искать рану на ощупь. Однако если использовать «Zephyr», то можно справиться самостоятельно.

Spark Design Award — международный конкурс дизайна, на равне с Red Dot Design Award, IF Design Awards, International Design Excellence Award.

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