«АвтоВАЗ» намерен выпустить восемь новых моделей автомобилей

Москва, , 14:54 — REGNUM ПАО «АвтоВАЗ» до 2026 года планирует выпустит восемь новых моделей автомобилей и девять фейслифтов, сообщает 24 декабря Автостат.

Отмечается также, что с целью крепления технического потенциала предприятие приняло на работу около 400 сотрудников, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов. В настоящее время LADA выпускает пять моделей: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4×4.

Как сообщало ИА REGNUM, в топ-100 самых продаваемых на европейском рынке автомобилей вошли LADA Granta и LADA Vesta. За девять месяцев текущего года в Европе было продано 82 794 машины LADA Vesta (49-е место) и 74 463 машины LADA Granta (55-е место).

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