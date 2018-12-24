В Приволжской ЖД заинтересовались разработками учёных ВолгГТУ

Волгоград, , 13:21 — REGNUM Инновационные разработки учёных Волгоградского государственного технического университета (ВолГТУ), которые могли бы помочь ОАО «РЖД» в решении технологических вопросов, заинтересовали представителя Приволжской железной дороги, сообщает 24 декабря пресс-служба вуза.

ВолгГТУ посетил заместитель начальника службы технической политики ПривЖД Руслан Султанов. В ходе встречи с группой политехников он ознакомился с многочисленными проектами, которые уже применяются в самых разных отраслях промышленности: от технологии сварки взрывом до шагающих машин.

В вузе отметили, что РЖД закупают подобные транспортные средства за рубежом, причем «за бешеные деньги», а в ВолгГТУ над разработкой данного типа машин работают уже давно, весьма эффективно и уже есть реально существующие шагающие транспортные средства.

«Вот оно, импортозамещение во всей красе!» — эмоционально подчеркнул гость во время встречи.

Представители ВолгГТУ также рассказали Султанову об инновационных решениях в борьбе с обледенением, помощи оперативного устранения аварий и анализа обстановки, системе моделирования подвозных маршрутов на узловых станциях железных дорог и других проектах.

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