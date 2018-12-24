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Глава Роскомнадзора рассказал про систему блокировки приложений

Техника

Александр Жаров отметил, что его ведомство не просило выделить конкретную сумму на её создание

Москва, 24 декабря 2018, 09:13 — REGNUM  Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил: информация о том, что его ведомство намерено выделить 20 млрд рублей на разработку системы блокировки приложений, не соответствует действительности. Об этом чиновник 24 декабря сообщил в интервью журналистам.

Жаров сообщил, что Роскомнадзор не просил у Министерства финансов РФ выделить эту или иную сумму на подобные программы. Он пояснил корреспондентам ТАСС: перед тем, как соответствующая статья вышла на сайте BBC, сотрудники пресс-службы ведомства сообщили журналистам канала, что у них нет подобной информации. При этом чиновник отметил, что Роскомнадзор, конечно же, работает над созданием системы, которая позволила бы эффективно блокировать приложения, но пока рано говорить о стоимости разработки такого решения.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Роскомнадзор начал проверку деятельности канала BBC World News. Ведомство заявило, что проверка инициирована в связи с вынесением британским регулятором Ofcom решения о том, что канал RT нарушил правила вещания.

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