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Глава Роскомнадзора: Сегодня нет перспективы отключения России от интернета

Техника

Александр Жаров пояснил, что причиной сбоев в работе сети может стать не только чья-то злая воля

Глава Роскомнадзора: Сегодня нет перспективы отключения России от интернета
wikihow.com
Интернет

Москва, 24 декабря 2018, 08:35 — REGNUM  Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сегодня нет перспективы отключения России от глобальной сети, а закон об автономности российского сегмента интернета нужен для того, чтобы страна была готова к различным ситуациям. Об этом он сказал 24 декабря в интервью журналистам.

Жаров пояснил, что причиной сбоев в работе сети может стать не только чья-то злая воля, но и чрезвычайные ситуации, например: техногенные катастрофы или стихийные бедствия. В интервью корреспондентам ТАСС чиновник добавил: страна должна быть готова к тому, чтобы в случае возникновения проблем доступ в сеть был восстановлен в кратчайшие сроки.

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Напомним, законопроект об обеспечении автономности российского сегмента сети внесли 14 декабря в Госдуму члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой (партия ЛДПР). Он подразумевает законодательное обеспечение создания инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российского сегмента сети в случае невозможности подключения к зарубежным серверам.

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