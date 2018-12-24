Глава Роскомнадзора: Сегодня нет перспективы отключения России от интернета

Москва, , 08:35 — REGNUM Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сегодня нет перспективы отключения России от глобальной сети, а закон об автономности российского сегмента интернета нужен для того, чтобы страна была готова к различным ситуациям. Об этом он сказал 24 декабря в интервью журналистам.

Жаров пояснил, что причиной сбоев в работе сети может стать не только чья-то злая воля, но и чрезвычайные ситуации, например: техногенные катастрофы или стихийные бедствия. В интервью корреспондентам ТАСС чиновник добавил: страна должна быть готова к тому, чтобы в случае возникновения проблем доступ в сеть был восстановлен в кратчайшие сроки.

Читайте также: Законопроект, ограничивающий продажу SIM-карт по интернету, внесен в ГД

Напомним, законопроект об обеспечении автономности российского сегмента сети внесли 14 декабря в Госдуму члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой (партия ЛДПР). Он подразумевает законодательное обеспечение создания инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российского сегмента сети в случае невозможности подключения к зарубежным серверам.

Читайте ранее в этом сюжете: Левин: Законопроект об автономии Рунета не связан с блокировкой Telegram