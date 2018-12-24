В Китае успешно испытали беспилотник из композитных материалов

Пекин, , 08:00 — REGNUM В Китае успешно испытали первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) серии «Илун», полностью состоящий из композитных материалов, сообщает Синьхуа со ссылкой на авиастроительную корпорацию КНР.

Отмечается, что испытания прошли в одной из западных провинций страны. Беспилотник после набора необходимой высоты вышел на заданный курс и спустя 30 минут вернулся в исходную точку. Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские СМИ заявили об успешном завершении тестового полета ударного беспилотного летательного аппарата нового поколения «Илун-2». Уникальный беспилотник, размах крыльев которого составляет более 20 метров, способен проводить разведку с воздуха, а также наносить точечные удары по потенциальному противнику.

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