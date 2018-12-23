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Google обнаружил уязвимость в браузере от Microsoft

Техника

В пресс-службе Microsoft поблагодарили специалистов Google

Вашингтон, 23 декабря 2018, 16:14 — REGNUM  Компания Microsoft выпустила обновление, устранившее уязвимость в браузере Internet Explorer, после того, как получила соответствующий отчёт от компании Google. Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.

Брешь в защите браузера Internet Explorer была выявлена специалистами подразделения компании Google, специализирующегося на кибербезопасности. Проблема, получившая название «уязвимости нулевого дня» позволяла хакерам получить несанкционированный доступ к системе.

В пресс-релизе от Microsoft сообщили, что новое обновление браузера устраняет уязвимость и поблагодарили компанию Google.

Как сообщало ИА REGNUM, в операционной системе от Microsoft Windows 10 появилось новое средство безопасности Windows Sandbox, представляющее собой встроенную «песочницу» (среду для запуска потенциально опасных программ).

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Кибербезопасность и киберпреступность
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